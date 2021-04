Eleito novo reitor da UBI esta quarta-feira

As eleições para o novo reitor da Universidade da Beira Interior (UBI) decorrem esta quarta-feira.

A apresentação de ideias e dos projetos de cada candidatura vai ser feita de forma faseada. O primeiro será Abel Gomes (9h30), seguindo-se Paulo Moniz (13h00) e por último Mário Raposo (15h30). A ordem foi determinada pelo Conselho Geral na última reunião, em que o voto será feito de forma anónima pelos 29 elementos que constituem o Conselho Geral.

Abel Gomes é docente do departamento de informática e investigador do instituto de telecomunicações. Paulo Moniz é professor catedrático do departamento de física da universidade da Beira Interior e investigador do centro de matemática e aplicações. O terceiro candidato à corrida é Mário Raposo docente do departamento de ciências sociais e humanas e investigador do centro de pesquisa de ciências empresariais.

A apresentação e discussão de ideias será transmitida online a partir do Anfiteatro das Sessões Solenes. A eleição começa quando forem 18h30.