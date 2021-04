Francisco Dias é candidato pelo Chega à Câmara da Guarda

O economista e antigo administrador dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) da Câmara da Guarda vai concorrer à presidência da autarquia pelo Chega, apurou O INTERIOR.

Francisco Dias lidera a recém-criada concelhia local do partido de André Ventura, tendo sido eleito há cerca de dois meses. Contactado por O INTERIOR, o candidato declinou prestar declarações, adiantando que «a seu tempo» se pronunciará sobre o assunto. Já o presidente da estrutura

Distrital, José Marques, confirmou a candidatura do guardense, que disse ser uma «escolha natural». O responsável acrescentou que o objetivo deste anúncio é «calar de uma vez por todas o burburinho causado por supostos candidatos, dissidentes de outros partidos, que se andam a declarar pelas aldeias do concelho como candidatos do Chega». José Marques escusou-se a falar em nomes.