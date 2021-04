Detido na Covilhã por agredir e ameaçar «reiteradamente» ex-companheira de 23 anos

A GNR do Tortosendo (Covilhã) deteve um homem de 27 anos suspeito de exercer «reiteradamente» violência física e psicológica sobre a sua ex-companheira de 23 anos.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, o indivíduo foi detido esta terça-feira. «O agressor exercia reiteradamente violência física e psicológica, através de agressões físicas, ameaças de morte e ofensas verbais sobre a vítima, com a qual manteve uma relação durante cinco anos», adianta a GNR em comunicado.

Durante o relacionamento, a mulher abandonou, com o filho de ambos, com 4 anos, a residência que partilhava com o indivíduo após este ter «intensificado o seu comportamento violento, por temer pela própria vida», acrescentam as autoridades.

Presente ao Tribunal Judicial da Covilhã no dia de ontem, o detido ficou proibido de contactar «por qualquer forma ou meio» com a vítima, medida de coação controlada por pulseira eletrónica.