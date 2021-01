Dois suspeitos de tráfico de droga detidos na Guarda

A GNR da Guarda deteve dois homens de 21 e 23 anos por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, os suspeitos foram detidos numa localidade do concelho da Guarda na quarta-feira por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC), com o apoio do Destacamento de Intervenção (DI). As autoridades estavam a investigar a dupla há ano e meio, tendo apurado que os detidos «tinham uma rede de consumidores a quem vendiam a droga de forma regular».

No decorrer das diligências policiais, a GNR deu cumprimento a nove mandados de busca, seis domiciliárias e três em veículos, que permitiram apreender 269 sementes e 48 doses de canábis, uma arma de ar comprimido, cinco zagalotes, dois punhais, duas caixas de chumbo de calibre 4.5 milímetros e 3.405,50 euros em numerário.

Os dois detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial da Guarda.