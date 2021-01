O frio continua a marcar as manhãs da Guarda, que registou esta quinta-feira uma temperatura mínima de -5º.

O gelo e a geada cobriram vários pontos da cidade mais alta, que hoje pode contar com uma máxima de 2º. Fazendo jus a um dos seus cinco F’s, a Guarda volta a ser a cidade mais fria do país. As previsões meteorológicas para os próximos dias apontam para a continuidade de temperaturas baixas e queda de neve no fim de semana.