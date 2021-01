Câmara de Trancoso prolonga campanha de recolha de alimentos

O município de Trancoso anunciou que decidiu prolongar até março a campanha de recolha de bens alimentares para famílias carenciadas e instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho.

Iniciada na quadra natalícia, esta ação inserida no âmbito da “Iniciativa Solidária” é feita no mercado municipal, nos dias dos mercados semanais, entre as 10 e as 12 horas. Segundo a autarquia, a entrega dos produtos também pode ser feita todas as segundas-feiras, das 14 às 16 horas, no Centro de Inovação e Desenvolvimento Social, junto às antigas escolas primárias da cidade.