Uma mulher de 74 anos, residente no Fundão, é a primeira vítima mortal do coronavírus na Cova da Beira. A septuagenária faleceu esta terça-feira no Centro Hospitalar e Universitário da Cova da Beira, na Covilhã, onde tinha sido internada na véspera em estado considerado grave.

A mulher, que padecia de problemas de saúde crónicos, acusou positivo no teste para Covid-19 a que são sujeitos todos os doentes que dão entrada nas Urgências hospitalares.