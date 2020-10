Descontos nas antigas SCUT só em 2021

O Governo deverá aprovar, ainda este ano, um sistema de desconto nas portagens das ex-SCUT (vias sem custos para os utilizadores) do interior, com «o desconto mais significativo» destinado às viaturas ligeiras, anunciou a ministra da Coesão Territorial esta sexta-feira.

Contudo, a medida só terá efeitos no próximo ano. Os descontos serão aprovados, «logo a seguir à apresentação do Orçamento do Estado, com efeitos em 2021», e visam «garantir a uniformização dos descontos existentes e atribuindo um desconto mais significativo aos veículos ligeiros», adiantou Ana Abrunhosa.

Em maio, a governante tinha assumido, durante uma audição no Parlamento, que o dossiê da redução das portagens das ex-SCUT do Interior seria enviado para o Ministério das Finanças. «Esta ministra vai conseguir aquilo que prometeu. Se não, deixo de ser ministra», assegurou, na altura, Ana Abrunhosa.