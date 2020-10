Capitais Europeias da Cultura em debate na Guarda

“Capitais Europeias da Cultura – Passado e Futuro” é o tema da conferência agendada para sexta-feira (18 horas) no grande auditório do TMG, numa iniciativa da candidatura da Guarda a Capital Europeia da Cultura 2027.

A sessão destina-se a promover um debate púbico de reflexão sobre os contributos e desafios das Capitais Europeias da Cultura e contará com um painel de relevo nacional e internacional, bem como a participação da diretora regional de Cultura do Centro, Susana Menezes; e de Cristina Farinha, membro do Painel de Seleção e Monitorização das Capitais Europeias da Cultura. A conferência é aberta ao público, mediante inscrição prévia para o email comunicacao@guarda2027.pt, e realiza-se no âmbito do curso do Diploma Europeu em Administração de Projetos Culturais, que começou esta quarta-feira na Guarda e prolonga-se até dia 14.

Organizada pela Fundação Marcel-Hicter, em parceria com o Conselho da Europa, é a primeira vez que esta iniciativa é realizada em Portugal. Segundo os promotores, o Diploma Europeu em Gestão de Projetos Culturais é «uma experiência de desenvolvimento e aprendizagem resultantes do acolhimento cultural diversificado e de trocas inter-regionais, proporcionando condições para uma construção cultural mais forte na Europa e exterior».