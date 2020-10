Casos de Covid-19 aumentaram «consideravelmente» no concelho de Pinhel

O presidente da Câmara de Pinhel apelou esta sexta-feira «à calma e ao bom senso» da população após o número de casos ativos de Covid-19 no concelho ter aumentado «consideravelmente» durante a semana.

Numa declaração transmitida na página do Facebook da autarquia, após uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, em que participou o delegado de Saúde da Guarda, José Valbom, Rui Ventura lembrou que o último relatório epidemiológico da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, de 2 de outubro, dava conta da existência de tês casos ativos mas que foi hoje informado que «o número de casos aumentou consideravelmente, situando-se na sua grande maioria na Malta, anexa da freguesia de Pinhel, embora já haja casos confirmados noutras localidades do concelho».

Atualmente haverá no município mais 28 pessoas infetadas com Covid-19, três das quais estão internadas. «Não dispomos ainda de números oficiais, mas importa sensibilizar a população para reforçar as medidas de prevenção recomendadas pelas autoridades de saúde», disse o autarca apelando a que se evitem aglomerados de pessoas, se cumpra o distanciamento físico recomendado, se lave frequentemente as mãos. Os munícipes devem ainda usar máscara e estarem atentos a sintomas como febre, tosse ou dificuldades respiratórias. «A situação preocupa-nos e a todos deve preocupar, mas apelo à calma e ao bom senso», concluiu Rui Ventura.