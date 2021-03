Defensores da Argemela contra fundos públicos para extração de lítio

O Grupo Pela Preservação da Serra da Argemela (GPSA), nos concelhos do Fundão e Covilhã, é contra a utilização de fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para a extração de lítio.

Esta posição foi assumida no âmbito do processo de consulta pública daquele documento e divulgada em comunicado enviado a O INTERIOR, onde o grupo defende que a exploração de lítio deve ser afastada «dos intentos de subsidiação» do PRR. «Os fundos que pertencem a todos os cidadãos da União Europeia não são um donativo qualquer de uma qualquer entidade abstrata para um fim inespecífico», considera o GPSA, segundo o qual a extração de lítio vai «afetar a saúde e bem-estar das populações», além de «contrariar os objetivos do Pacto Ecológico Europeu (PEE)».

A Serra da Argemela é um dos locais com pedido de exploração mineira pendente e que tem sido muito contestado pelas populações locais e autarquias da Covilhã e Fundão. Também a Assembleia da República aprovou, por unanimidade, uma recomendação contra essa possibilidade.