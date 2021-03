57 estabelecimentos comerciais de Almeida apoiados pelo programa “Manter Aberto”

O Programa de Apoio ao Comércio, Restauração e Hotelaria “Manter Aberto”, lançado pela Câmara de Almeida, já apoiou 57 candidaturas desde novembro de 2020.

A iniciativa destina-se a «mitigar os efeitos da crise social e económica» gerados pela pandemia, tendo sido atribuídos 32.106,47 euros para «um montante global final de 67.928,19 euros para o prazo previsto do apoio», adiantou a autarquia. Segundo o município, ainda será possível receber novas candidaturas, bem como «uma eventual análise ao prolongamento do apoio, caso a situação pandémica se mantenha». O programa “Manter Aberto” prevê apoios para o comércio tradicional e comércio a retalho, para a hotelaria e para o setor da restauração do concelho raiano. Entre outras medidas, está contemplada a atribuição, a fundo perdido, até ao valor máximo de 200 euros por mês (para pagamento da renda mensal ou pagamento do custo mensal da energia elétrica) e do Programa Dinamizar para Aproximar. Está também prevista a isenção do pagamento de água, saneamento e resíduos sólidos. As empresas e os empresários em nome individual que se candidatarem não podem ter dívidas à autarquia e têm de formalizar as respetivas candidaturas junto dos serviços municipais.