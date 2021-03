O Estrela Geopark Mundial da UNESCO é muito mais do que rochas! É um território onde locais e paisagens de relevância geológica internacional são geridos através de uma abordagem holística de proteção, educação e desenvolvimento sustentável, que utiliza o seu património geológico, associando-o aos restantes elementos do património natural e cultural do território, que lhe conferem identidade e valor. O papel de um Geopark Mundial da UNESCO é muito mais do que preservar e valorizar apenas o património geológico. Pretende integrar estes valores com a sua cultura, as tradições, os produtos endógenos, fomentando o sentido de pertença e reforçando a sua identidade, beneficiando as comunidades locais e atraindo visitantes e novos residentes.

O Estrela Geopark compreende a Serra da Estrela e as áreas adjacentes, com o propósito de incluir na sua estratégia de desenvolvimento regional as populações que vivem no sopé da montanha e que têm nos seus modos de vida uma identidade comum com a Estrela. Tendo em consideração que a sua identidade está muito associada às práticas pastoris, à transumância e aos produtos que foram emergindo em torno destas atividades tradicionais, que têm vindo a diminuir progressivamente ao longo do tempo, correndo o risco de se perderem. Com o envelhecimento notório da população, outra questão que se levanta está relacionada com o idadismo, contribuindo para que não se valorizem os saberes tradicionais. Neste contexto, revela-se da maior importância desenvolver iniciativas que permitam a preservação destas memórias coletivas, contribuindo para a valorização de práticas ancestrais e do conhecimento “guardado” pela população mais idosa da região.

Assim, o recém aprovado projeto “Memórias e Tradições do Estrela Geopark Mundial da UNESCO”, que vai ao encontro dos objetivos do Programa Tradições 2021-2022 financiado pela EDP Portugal, prevê o desenvolvimento de várias iniciativas que promovem a preservação e valorização das memórias e das tradições que contribuem para a identidade da Serra da Estrela, contribuindo para a recuperação de práticas ancestrais em declínio e para a sua divulgação não só no território do Estrela Geopark, junto das populações locais, mas também junto de quem visita ou pretende conhecer a Serra da Estrela através dos meios de comunicação digitais. O projeto será desenvolvido no território da Estrela, trabalhado com algumas das tradições associadas a este território de montanha, como o burel, o cobertor de papa e a cestaria de Gonçalo, pretendendo dinamizar várias ações pedagógicas e de divulgação deste património cultural, tais como workshops e sessões de partilha da sabedoria popular, direcionados para diferentes públicos.

A implementação deste projeto no território da Estrela constitui um verdadeiro instrumento para a preservação, valorização e transmissão do património, contribuindo para a promoção deste sistema montanhoso e para o seu desenvolvimento sustentável. A partir desta iniciativa pretende-se promover a educação intergeracional, numa abordagem pedagógica não-formal e informal que fará interagir diferentes gerações em redor de temas, que visam, por um lado facilitar a transferência e intercâmbio de conhecimento, competências, habilidades e recursos, assim como a convivência e a colaboração entre gerações, as quais podem ser de grande benefício para os participantes, de todas as faixas etárias, para a comunidade residente e em última instância para identidade do nosso país.

N.R.: Esta é uma colaboração mensal do Geopark Estrela para divulgar o seu património e atividades relevantes para a sua afirmação. Os textos e fotografias são da responsabilidade da equipa técnica do Geopark.