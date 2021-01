Concurso escolar sobre futuro da região com inscrições até 24 de março

A segunda edição do concurso “Fronteiras da Esperança: Minha Terra, Meu futuro” já está no terreno, numa iniciativa do Centro de Estudos Ibéricos (CEI) e da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE).

O desafio é fazer os estudantes a refletir sobre o futuro da região, podendo participar alunos dos estabelecimentos de ensino básico e secundário, de escolas do ensino público, privado ou cooperativo da área da CIMBSE. Segundo os promotores, o concurso quer «suscitar a investigação e a reinterpretação das potencialidades e dos recursos do território para estimular o debate donde possam emergir novas propostas e perspetivas de desenvolvimento». Os temas desta edição são “Leituras e (re)interpretações do território: diagnósticos prospetivos”, “Escrita, literatura e território: trabalhos de expressão literária” e “Arte e território: trabalhos de expressão artística”. A iniciativa faz parte do Programa de Combate ao Abandono Escolar nas Beiras e Serra da Estrela e é financiada pelo programa Centro 2020. As candidaturas terminam a 24 de março. Há apoios à participação e prémios para os melhores trabalhos.