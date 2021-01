Água e saneamento de Gouveia, Seia e Oliveira do Hospital passa para empresa intermunicipal

A Empresa Intermunicipal Águas Públicas da Serra da Estrela (APdSE EIM) assumiu a 1 de janeiro a exploração e gestão do abastecimento de água e saneamento dos concelhos de Gouveia, Oliveira do Hospital e Seia.

Sediada nesta última cidade, a nova uma sociedade anónima, de capitais exclusivamente públicos, é presidida por Carlos Alexandrino, presidente da autarquia de Oliveira do Hospital, do distrito de Coimbra. «O setor das águas exige hoje, mais do que nunca, uma gestão com maior capacidade financeira e tecnológica capaz de assegurar a sustentabilidade atual e a das gerações futuras, acautelando sempre a vertente social, identificando as carências e adaptando os tarifários às necessidades do consumidor», refere a empresa em comunicado. A APdSE já garantiu apoios do POSEUR – Programa Operacional Sustentabilidade para intervenções superiores a quatro milhões de euros na melhoria e construção das redes de água e saneamento nos três concelhos, que tinham até aqui uma gestão municipal da água e saneamento.