Freixo de Numão: Cooperativa doa aguardente para IPSS usarem como desinfetante

A Cooperativa de Viticultores e Olivicultores de Freixo de Numão vai fornecer aguardente vínica com 77 por cento de álcool para apoiar vários lares do concelho de Vila Nova de Foz Côa.

Trata-se de um «poderoso desinfetante, superior a outros produtos, como o gel, que são comercializados, e sempre foi usado para efetuar desinfeções», disse o presidente da cooperativa. Ilídio Santos refere que a aguardente vínica vai ser distribuída conforme as necessidades das IPSS do município, que se têm queixado da falta de material de proteção e desinfeção. «É um ato de solidariedade no momento muito difícil que todos vivemos, para ajudar na luta contra a Covid-19», sublinha o responsável, que acrescenta que a cooperativa teve que pedir autorização ao Instituto do Vinho do Porto para desclassificação do produto «que não pode ser comercializado».