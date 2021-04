Anunciada sexta edição do Orçamento Participativo de Manteigas

A Câmara de Manteigas está a realizar a sexta edição do Orçamento Participativo para promover a participação dos cidadãos na vida do concelho.

Podem apresentar propostas qualquer cidadão ou de grupos de cidadãos recenseados, naturais, residentes ou que estudem no município serrano, com idade igual ou superior a 16 anos. Segundo a autarquia, o prazo para apresentação de propostas decorre de 3 a 31 de maio no site oficial participa.cm-manteigas.pt. A votação das propostas admitidas vai decorrer de 2 a 31 de agosto e os resultados da votação serão divulgados de 13 a 30 de setembro, sendo que o projeto vencedor será concretizado em 2022. O Orçamento Participativo de Manteigas tem uma dotação de 100 mil euros.