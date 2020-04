Casa da Sagrada Família vence Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques

A Casa da Sagrada Família, na Guarda, é a a vencedora da edição deste ano do Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques, anunciou o Clube Escape Livre.

O galardão foi instituído em 2014, para assinalar o aniversário da Cápsula do Tempo Guarda 2050, tendo como patrocinador desde 2017 a transportadora TBM. Realizada de forma digital, a votação da maioria dos elementos do júri escolheu o projeto da Casa da Sagrada Família, que pretende adquirir uma caldeira a pellets, de grande dimensão, «necessária ao conforto térmico dos utentes, devido às características do edifício antigo».

Atualmente, a instituição acolhe 16 crianças e jovens, entre os 12 e os 19 anos, uma delas em apartamento e regime de autonomia, provenientes de algumas situações problemáticas, e privadas do meio familiar normal.