Renda de Lérias é tema de investigação académica

A Renda de Lérias é o foco de uma investigação académica sobre a produção de peças de vestuário com a aplicação e utilização desta arte tradicional secular e exclusiva da Póvoa da Atalaia (Fundão).

O trabalho, coordenado pela professora Alexandra Cruchinho, foi apresentado na Conferência Internacional “Senses and Sensibility”, que decorreu na Academia das Ciências de Lisboa em 2019 e cujo livro de atas foi agora publicado. A investigação envolve ainda Ana Sofia Marcelo e Paula Peres, da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco, e Madalena Pereira, da Universidade da Beira Interior. A Renda de Lérias

é utilizada essencialmente em naperons e toalhas, mas, em 2017, o município do Fundão e a União de Freguesias da Póvoa de Atalaia e Atalaia do Campo lançaram um concurso para a aplicação das Lérias em novos produtos. O desafio envolveu as populações locais e jovens oriundos das universidades e institutos politécnicos com cursos na área do design de moda, o que dinamizou a criação de novos produtos e a realização deste estudo.