Carlos Condesso quer testes à Covid-19 para docentes e funcionários das escolas de Figueira de Castelo Rodrigo

Carlos Condesso propôs esta quarta-feira à Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo realize testes à Covid-19 a todos os docentes e funcionários das escolas do concelho, bem como a todos os motoristas do município que efetuam transportes escolares, como «forma de prevenção e de segurança para toda a comunidade do concelho» antes do início das aulas.

O vereador do PSD no executivo municipal sugeriu ainda que a autarquia elabore «atempadamente» um plano de prevenção e uma campanha de sensibilização em todo o concelho com as regras a adotar antes que entre em vigor o estado de contingência – a partir de 15 de setembro. «A segurança de todos os figueirenses e famílias residentes no concelho deve ser uma prioridade», afirmou Carlos Condesso, segundo o qual «deve ser garantido um eficiente e regular circuito de comunicação com os pais e encarregados de educação da comunidade escolar».