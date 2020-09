A GNR deteve uma mulher de 38 anos por maus tratos a animais de companhia numa localidade do concelho de Gouveia.

De acordo com o Comando Territorial da Guarda, a detenção foi realizada esta quarta-feira por elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Gouveia ma sequência de uma ação de fiscalização realizada na véspera a um alojamento de cães sem fins lucrativos. Os militares verificaram «as desadequadas condições em que os animais eram mantidos, situação reincidente, considerando que o local já havia sido fiscalizado noutras ocasiões pela GNR, dando origem à elaboração de vários autos de contraordenação, assim como a um auto de notícia pelo crime de maus-tratos a animais de companhia», adianta a GNR.

Esta quarta-feira as autoridades efetuaram uma busca ao local e contabilizaram a existência de 23 cães «nitidamente malnutridos, com falta de cuidados veterinários e sem condições higieno-sanitárias, havendo espaços cobertos de dejetos». A GNR acrescenta que um dos animais encontrava-se já em estado de putrefação. Todos os restantes eram detentores de identificação eletrónica, tendo sido apreendidos e deixados à guarda do veterinário municipal, que colaborou na ação. A detida foi presente ao Tribunal Judicial de Gouveia, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.

Veja video da intervenção da GNR (as imagens podem chocar as pessoas mais sensíveis) no link https://drive.google.com/file/d/1uY_JVkAOC8Hf8SjeS40Y2K-XHRWN3uAZ/view