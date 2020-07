Um acidente com um trator agrícola provocou, esta terça-feira, a morte do condutor nas Freixedas (Pinhel). Segundo apurou O INTERIOR, a vítima mortal tinha «67 a 68 anos» e o óbito foi declarado no local.

O trator capotou num terreno agrícola próximo da localidade, tendo o alerta sido dado pelas 9 horas. No local estiveram os bombeiros de Pinhel, INEM e elementos da GNR.