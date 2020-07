Covilhã lança projeto que inclui a reciclagem de máscaras

A Câmara da Covilhã, em parceria com a plataforma To-Be-Green, vai lançar um projeto que visa implementar novas soluções para vestuário em fim de vida e que inclui a reciclagem de máscaras pelos alunos das escolas do concelho.

O projeto incorpora, em colaboração com as IPSS e com outras entidades que apoiam os mais desfavorecidos, a disponibilização de lojas sociais para entrega e partilha de peças de vestuário em fim de vida. Vai ser possível entregar as máscaras individuais em fim de vida à saída das escolas em contentores adequados, para posterior recolha e tratamento por parte da To-Be-Green. Os materiais têxteis serão convertidos em matéria-prima para outros produtos à base de fibras têxteis no Centro de Valorização de Resíduos da Universidade do Minho.