Almeida e Manteigas escapam a alargamento de restrições de circulação devido à Covid-19

O Conselho de Ministros desta quinta-feira a extensão das regras em vigor de combate à pandemia da Covid-19 para os próximos sete dias, como medida cautelar.

Mas este fim de semana vão aplicar-se por igual, a todos os concelhos com mais de 240 casos por 100 mil habitantes (só 25 estão a salvo, entre eles Almeida e Manteigas) a regra de proibição de circulação entre concelhos e de proibição de circulação na via pública após as 13 horas, anunciou o primeiro-ministro.

António Costa avisou que, «provavelmente, teremos de adotar medidas mais restritivas a partir da próxima semana», tendo em conta o aumento considerável de novos casos nos últimos dois dias e as previsões da situação se agravar durante a próxima semana.