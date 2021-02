Câmara de Trancoso aprova apoios de 250 mil euros para empresas locais

A Câmara de Trancoso aprovou a concessão de apoios à economia local no valor total de 250 mil euros. O Regulamento de Apoio Direto à Economia Local foi aprovado na reunião do executivo desta quarta-feira e destina-a empresas sediadas no concelho que, em 2020, «obtiveram quebras de faturação iguais ou superiores a 25 por cento relativamente ao ano transato, não discriminando o setor de atividade», adianta a autarquia em comunicado enviado a O INTERIOR.

Segundo a nota, serão elegíveis todas as empresas e empresários em nome individual que tenham realizado, durante o ano de 2019, um volume de negócios inferior a 250 mil euros. «O apoio monetário, que terá como referência o ordenado mínimo nacional (665 euros), será atribuído em função do número de postos de trabalho dos candidatos, onde se incluem os sócios-gerentes, num valor máximo de 2.000 euros por empresa», acrescenta o município.

Esta é mais uma medida implementada pela Câmara liderada por Amílcar Salvador (PS) em 2020 e início de 2021 para «mitigar os efeitos negativos da paragem abrupta da economia», nomeadamente várias isenções de tarifas de resíduos sólidos urbanos, de taxa dos feirantes do mercado semanal, de rendas comerciais, bem como a distribuição de refeições diárias a famílias carenciadas, apoio financeiro às IPSS’s e associações de bombeiros, aquisição de equipamento informático para alunos do Agrupamento de Escolas de Trancoso e Escola Profissional, entre outras.