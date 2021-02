Feira do queijo de Celorico da Beira online até 28 de março

O município de Celorico da Beira vai promover entre domingo e o dia 28 de março a 42ª Feira do Queijo da Serra da Estrela, que decorrerá num formato «inteiramente digital» devido à pandemia.

O certame começa com a abertura da plataforma digital celoricocomgosto.pt, para venda de queijo online, e com a participação do município no programa “Somos Portugal”, da TVI. Segundo a autarquia, a loja online vai ser «uma rampa de lançamento para a promoção/divulgação, valorização e comercialização do queijo e, no futuro próximo, de outros produtos endógenos celoricenses, ajudando os produtores a escoar os produtos e impulsionando a economia e o desenvolvimento da região».

Este ano, a feira do queijo da autodenominada “capital do queijo da Serra” vai decorrer durante 30 dias com vendas e atividades online destinadas a promover e divulgar o setor e os produtores locais, bem como a desmonstrações gastronómicas a cargo de restaurantes do concelho.