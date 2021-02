Marcelo quer desconfinamento «planeado por fases»

No texto introdutório do diploma enviado para o Parlamento, que vota hoje a renovação do estado de emergência, Marcelo Rebelo de Sousa defende que «o futuro desconfinamento deve ser planeado por fases, com base nas recomendações dos peritos e em dados objetivos, como a matriz de risco, com mais testes e mais rastreio, para ser bem-sucedido».

O Chefe de Estado considera ainda que se impõe manter o estado de emergência para «permitir ao Governo continuar a tomar as medidas mais adequadas para combater esta fase da pandemia», mas pede ao executivo que «aprove igualmente as indispensáveis medidas de apoio» às famílias e empresas, incluindo moratórias e apoios a fundo perdido.