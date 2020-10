Coligação CDS/DNC/PSD assina manifesto sobre «mudança [que] irá relançar o concelho» da Covilhã

No âmbito dos 150 anos da elevação da Covilhã a cidade – que foram ontem assinalados – a “Coligação CDS/DNC/PSD” enviou um comunicado as redações, tomando posição sobre as comemorações da data.

Na nota, assinada por João Vasco Caldeira (CDS), Luís Santos (PSD) e Carlos Pinto (Independente do movimento “De Novo Covilhã”), é referido que «uma cidade que nunca na sua história parou e sempre teve um rumo definido, não pode agora estagnar e andar à deriva ou ao sabor dos interesses de uns poucos». Associando-se às comemorações do aniversário da cidade, sublinha-se que «respeitando as limitações de cada um, não podemos deixar de demonstrar que existem outras, diferentes e, porque não, melhores formas de homenagear a nossa terra».

«Por causa deste presente e do futuro, a “Coligação” prepara as linhas de intervenção que irão conduzir a uma enorme mudança na Covilhã. Essa mudança, irá relançar o Concelho como destino de esperança e renovação de oportunidades para todas as gerações», lê-se ainda na mesma nota, onde é também manifestado «o desejo de um rápido restabelecimento» do «presidente e executivo municipal» que foram atingidos por uma situação «adversa» que impediu as comemorações do aniversário da Covilhã.