Câmara de Pinhel fez rastreio à Covid-19 aos funcionários do jardim de infância da cidade

Todos os funcionários do jardim de infância de Pinhel, incluindo assistentes operacionais, assistentes técnicas e educadoras, foram testados à Covid-19 num rastreio promovido pelo município.

A iniciativa surge no âmbito da preparação para a fase 3 do plano de desconfinamento, que determina a reabertura dos jardins de infância no próximo dia 1 de junho. Com a realização deste rastreio, a par de outras iniciativas, como a desinfeção de espaços, a autarquia espera que estejam reunidas «todas as condições para que os pais que decidam levar os seus filhos para o jardim de infância de Pinhel, a partir do dia 1 de junho, o possam fazer com segurança e confiantes de que tudo foi feito para reduzir o risco de infeção».