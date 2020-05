Projeto “Ski 4 All” entre os melhores do mundo

A Federação Internacional de Esqui (FIS) considerou o projeto “Ski 4 All”, dinamizado pela Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), um dos oito melhores do mundo destinados a crianças na área dos desportos de neve.

A classificação final do FIS Snow Kidz Award 2020 só será conhecida durante o congresso da Federação, que ainda não tem data após ter sido adiado devido à pandemia da Covid-19. Os restantes finalistas são oriundos da Austrália, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, Grécia, República Checa e Suécia. Para Pedro Farromba, presidente da FDIP, esta distinção é «um grande orgulho para um país com as nossas características e com as dificuldades de neve que temos tido nos últimos anos. É também um alento para a equipa que tem feito um trabalho fantástico na promoção das modalidades». O “Ski 4 All” vai na sexta edição e, nos cinco primeiros anos, contou com a participação de oito mil crianças de 200 escolas de norte a sul do país, a maioria das quais contactou pela primeira vez com os desportos de Inverno, adiantou o dirigente. Em concreto, o projeto permite a crianças experimentarem fazer, durante um dia, esqui e snowboard, mas este ano os técnicos vão deslocar-se às escolas com equipamento portátil que permite experimentar a sensação de deslizamento.