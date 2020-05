Politécnicos promovem projeto “CityHack”

Os Institutos Politécnicos da Guarda, Tomar, Castelo Branco e Portalegre vão promover no final do mês o projeto “CityHack”, realizado totalmente à distância, com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian.

O evento, a realizar sob a forma de uma maratona tecnológica, tem a duração de 24 horas e destina-se ao desenvolvimento de soluções tecnológicas para as cidades e a melhoria da qualidade de vida. Segundo a organização, a edição de 2020 é dedicada ao tema da “Transição Digital para o Bem” e pretende «contribuir com ideias e soluções inovadoras e disruptivas que contribuam de forma decisiva para apoiar os diversos atores da sociedade a dar os passos essenciais no processo da transição digital».