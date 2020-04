Câmara de Belmonte adia para agosto inauguração da estátua de Zeca Afonso

A Câmara de Belmonte anunciou, na passada quinta-feira, que decidiu cancelar as Festas do Concelho devido à pandemia da Covid-19. Este ano as comemorações, agendadas entre 24 e 26 de abril, incluíam a inauguração de um estátua de homenagem ao cantor José Afonso, que passou a infância neste concelho.

A escultura, da autoria do artista guardense Pedro Figueiredo, seria colocada no largo com o mesmo nome, no centro da vila, em substituição de uma placa evocativa do cantautor, que já ali existe. A cerimónia de inauguração da peça, que estava prevista para este domingo, poderá ser realizada a 2 de agosto, «uma data também significativa relativamente ao Zeca Afonso», segundo António Dias Rocha.

O presidente da autarquia ressalvou que a data – que assinala o aniversário do nascimento do autor de “Grândola, Vila Morena” – não é, no entanto, definitiva e depende da evolução da pandemia.

Do programa comemorativo do concelho constavam também um concerto de José Cid e as habituais sessões solenes do 25 de Abril e do feriado municipal, que assinala a primeira missa da comitiva de Pedro Álvares Cabral no Brasil, em 1500. Para evocar as datas emblemáticas «terão lugar algumas intervenções na Câmara Municipal», feitas pelo presidente da câmara e deputados municipais, «que serão depois encaminhadas para a comunicação social e transmitidas aos cidadãos», disse ainda António Dias Rocha.