Pinhel teve o maior aumento na incidência de Covid-19 por 100 mil habitantes a 14 dias

Pinhel foi o concelho que teve o maior aumento no número de novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias — uma subida de 822 casos — no espaço de uma semana, de 2 para 8 de dezembro, revela o boletim divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Em consequência, o município do distrito da Guarda subiu na categoria de risco determinada pelo Centro Europeu para a Prevenção e Controlo da Doença (ECDC), passando de risco elevado para extremamente elevado. Pinhel passou a ser o único concelho da região no nível de risco mais gravoso, o que implica mais restrições no funcionamento do comércio e na mobilidade das pessoas.

Desde 16 de novembro que a DGS divulga o mapa de incidência cumulativa de infeção por município. O indicador corresponde ao número de novos casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes. Este é um dos três critérios adotados pelo Governo português na avaliação de risco de infeção de cada concelho, tendo sido definidos quatro níveis de risco: moderado, elevado, muito elevado e extremamente elevado.