Belmonte reabre mercado municipal a 1 de junho

A Câmara de Belmonte determinou a reabertura condicionada do seu mercado municipal a partir do dia 1 de junho e elaborou um plano de contingência com vista à «gestão de meios e ações de prevenção e de resposta ao aparecimento de casos suspeitos de infeção» da Covid-19.

A partir dessa data será obrigatório o uso de máscara no recinto, bem como o distanciamento social (2 metros) e, sempre que possível, a higienização das mãos com sabão ou solução desinfetante, entre outras medidas a cumprir por feirantes e clientes.

Bancas afastadas 10 metros entre si, lotação dos espaços condicionada a uma pessoa por cada 20 metros quadrados e obrigatoriedade dos artigos, sobretudo os produtos alimentares, só poderem ser manuseados pelos feirantes, são outras das novas regras a implementar no recinto, que se situa na Praça das Descobertas.

A autarquia adianta que no primeiro mercado a realizar após o desconfinamento irá oferecer a cada feirante um kit de proteção composto por máscara, luvas e viseira.