Região espanhola de Castela e Leão alivia medidas de confinamento

As regiões espanholas mais atingidas pela pandemia da Covid-19, como Madrid, Barcelona e Castela e Leão, que faz fronteira com o distrito da Guarda, passam esta segunda-feira à “fase um” de final do confinamento com um alívio das medidas rígidas de luta contra a doença.

Estas regiões, onde está cerca de 30 por cento da população do país vizinho, juntam-se às restantes que, desde há duas semanas, já permitiam, por exemplo, a abertura de esplanadas com uma ocupação até 50 por cento da sua capacidade ou a reunião no exterior ou em casa de até 10 pessoas, desde que sejam respeitadas as regras de distanciamento social.

O anúncio deste alívio nas medidas de confinamento foi feito sexta-feira pelo ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, depois de uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros. O governante também revelou que grande parte das restantes regiões espanholas, entre elas as províncias que fazem fronteira com Portugal na Galiza, Estremadura espanhola e Andaluzia, passam à chamada “fase dois” onde se facilita ainda mais a circulação de pessoas, permitindo, por exemplo, a abertura do interior de restaurantes, com certas condições.

O estado de emergência em Espanha foi declarado a 15 de março e prorrogado na passada quarta-feira pelo parlamento até 6 de junho. As medidas de alívio da atual situação vão continuar a ser implementadas até ao final da “fase três”, provavelmente no final de junho.