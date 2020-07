Sp. Covilhã renova com Faquirá e regressa aos trabalhos na segunda-feira

O Sp. Covilhã anunciou na passado dia 6 de julho a renovação com o treinador Daúto Faquirá, de 54 anos, e com toda a sua equipa técnica para a próxima época.

Chegado ao Santos Pinto em dezembro de 2019, após a saída de Ricardo Soares para o Moreirense, o técnico vai cumprir a segunda temporada, tendo obtido três vitórias nos onze jogos disputados até à suspensão do campeonato da IIª Liga. Os serranos revelaram também que vão iniciar os trabalhos de preparação da nova época na próxima segunda-feira, a partir das 16 horas, no estádio Santos Pinto. Até agora, o Sp. Covilhã conta com quatro reforços (Leonardo Cá, Jaime Pinto (Jaiminho), João Cardoso e David Santos) e assegurou a continuidade de onze atletas: Igor Araújo e Bruno Bolas (ambos guarda-redes), os defesas Tiago Moreira, Joel Vital, Jaime Simões e Brendon (emprestado pelo Portimonense), os médios Gilberto Silva e Filipe Cardoso, bem como os avançados Gui Inters, Daffé e Inusah. O guardião Carlos Henriques, Rodrigues, Zarabi, Bonani, Jean Batista e Rodrigo António deixaram o clube beirão.