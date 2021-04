Castelo Branco lança Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação

A Câmara de Castelo Branco está a desenvolver um Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação (PMIND).

O documento, inédito na região, seguirá as orientações da Estratégia Nacional para esta área e denominar-se-á “+ IGUAL”. O PMIND tem como base «a cidadania, a igualdade de género nas suas dimensões sociais, económicas, políticas, cívicas e culturais, tendo como alicerce a democracia e a defesa dos direitos humanos», adianta a autarquia em comunicado enviado a O INTERIOR. A iniciativa divide-se em quatro fases e terá a duração de quatro anos. Na primeira, já iniciada, vai ser feito um «diagnóstico do território, identificando e priorizando as necessidades em matéria de igualdade, por forma a esbater a desigualdade entre mulheres e homens», acrescenta a autarquia. Para José Alves, presidente albicastrense, «temos como objetivo tornar Castelo Branco um concelho mais inclusivo, onde a igualdade de género e a não discriminação sejam cada vez mais uma realidade».