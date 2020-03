Vilar Formoso: 83 pessoas impedidas de entrar em Portugal

De 16 a 23 de março, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) não autorizou a entrada em Portugal a 83 cidadãos no ponto de passagem autorizada de Vilar Formoso.

De acordo com informação adiantada a O INTERIOR, nesse período foram controlados 8.109 cidadãos na principal fronteira terrestre portuguesa, sendo que o objetivo destas ações é «vedar as deslocações de cidadãos em turismo/ lazer» entre Portugal e Espanha. A restrição decorre da reposição temporária do controlo de fronteiras internas com o país vizinho. Nesta tarefa cabe ao SEF o controlo documental de pessoas, enquanto a GNR está responsável pela circulação rodoviária. Desde o dia 16 que está vedada a circulação rodoviária nas fronteiras terrestres, independentemente do tipo de veículo, com exceção do transporte internacional de mercadorias, do transporte de trabalhadores transfronteiriços e da circulação de veículos de emergência e socorro e de serviço de urgência.