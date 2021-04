Arrancou construção do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes

Os municípios de Gouveia e de Celorico da Beira iniciaram, na passada quarta-feira, a primeira pedra da obra do Centro Intermunicipal de Recolha de Animais Errantes.

O equipamento, que vai ser construído na União de Freguesias de Celorico da Beira e Vila Boa do Mondego, deve ficar concluído no último trimestre deste ano e surge no âmbito de um protocolo celebrado entre os dois municípios. O centro dá «resposta à necessidade de assegurar o cumprimento de um serviço público de qualidade nos domínios do controlo da população de animais errantes dos dois concelhos e, consequentemente, minimizar os problemas de saúde e segurança pública associados à liberdade e proliferação destes animais», adianta as autarquias.