Dia Litocar realiza-se pela 15ª vez consecutiva

O Dia Litocar repete-se pela 15ª vez consecutiva nos 36 pontos de venda do grupo empresarial nos distritos de Coimbra, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Santarém, entre os dias 5 e 17 de abril.

O evento automóvel promovido pela Litocar garante um “check-up” gratuito à viatura, a oferta de uma lavagem e desinfeção nas instalações da Guarda e Covilhã. Para além dessas ofertas «haverá oportunidades em viaturas novas e de serviço de todas as marcas representadas pelo grupo e viaturas seminovas da Ncar, marca das oportunidades Litocar», adianta a empresa. «Na última edição do Dia Litocar oferecemos mais de 4.000 “check-ups” e vendemos mais de 200 viaturas. Esta é, sem dúvida, uma das maiores ações do género no país», considera a Litocar. Este ano, devido à situação pandémica que o país atravessa e de forma a garantir que todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) são cumpridas, é necessária uma marcação prévia através do contacto telefónico 239 490 224 ou do e-mail marketing@litocar.pt.