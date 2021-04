Covilhã quer criar atlas visual “Cidade Criativa do Design”

A candidatura da Covilhã a Cidade Criativa da UNESCO em Design (C3D UNESCO) quer criar um atlas visual com imagens representativas da relação da região e das suas populações com o design, as artes, a criatividade e a inovação.

Este arquivo servirá para «ilustrar e comprovar visualmente a diversidade de modos e setores de atividade em que a criatividade se manifesta na Covilhã, tanto no passado remoto como no presente», referem os promotores. Para tal, os covilhanenses são desafiados a enviar fotografias, desenhos ou gravuras em suporte digital para o email geral@covilhacriativa.com, acompanhadas de informação sobre o autor, título, data, suporte, proveniência, dimensões, local ou pessoas representadas, entre outros elementos. Desses contributos resultará uma exposição intitulada “Atlas Visual Covilhã Criativa”.