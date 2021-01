Abertas candidaturas para apoio à produção de feijoca de Manteigas

A Câmara de Manteigas tem a decorrer até 31 de março o período de candidaturas para atribuição de apoios à produção de feijoca, uma leguminosa típica do concelho serrano.

Os produtores interessados podem beneficiar de um incentivo financeiro para a comparticipação dos custos relativos à sua produção de 0,80 euros por metro quadrado, para áreas compreendidas entre 50 e 500 metros quadrados, e de 0,40 euros para áreas de produção que possuam entre 501 e 1.500 metros quadrados. Segundo o Regulamento Municipal de Incentivo à Produção da Feijoca, a autarquia pretende «combater o abandono das terras, preservar o solo e o meio ambiente, privilegiar a utilização dos recursos locais, dignificando a agricultura, os seus agentes e o meio económico em que estes se inserem». É também objetivo do município «incentivar e apoiar o aparecimento de novos produtores locais de feijoca, um produto que apresenta reconhecida qualidade e potencialidades ímpares no domínio da gastronomia».

As feijocas produzidas no concelho de Manteigas costumam ser servidas nos restaurantes locais com carnes de porco e enchido regional, mas também são utilizadas na confeção de sobremesas e na produção de pastéis. De acordo com o edital do presidente da autarquia, Esmeraldo Carvalhinho, divulgado na semana passada, os interessados devem candidatar-se nos serviços camarários mediante marcação prévia. A decisão sobre a atribuição do incentivo financeiro terá lugar «até ao dia 15 de abril».