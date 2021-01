IPG vai elaborar Plano de Desenvolvimento Turístico da Guarda

Definir a estratégia do município da Guarda em termos turísticos e encontrar a forma de potenciar a procura do seu território são alguns dos objetivos a concretizar com o Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo no concelho. O documento vai ser elaborado pelo Centro de Investigação e Desenvolvimento, Inovação e Turismo (CITUR) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) no prazo de sete meses.

O respetivo protocolo a estabelecer pela autarquia foi aprovado por unanimidade na reunião quinzenal do executivo realizada, por videoconferência, na última segunda-feira. Com esta parceria, a autarquia espera definir «as linhas fundamentais para concretizar essa estratégia» no pós-pandemia da Covid-19, disse o presidente do município. No final da sessão, Carlos Chaves Monteiro adiantou aos jornalistas que o objetivo é «definir o papel estratégico do turismo no desenvolvimento local, tendo por base escolhas políticas baseadas na qualidade e sustentabilidade, bem como as tendências nacionais e internacionais no turismo e das opções de desenvolvimento local e regional, de forma a colocar os parceiros públicos e privados num sistema de parceria e cooperação para a prossecução dos objetivos definidos pela Guarda».

O autarca acrescentou que o futuro plano «deve afirmar o concelho como um território de desenvolvimento turístico baseado na qualidade e especialmente orientado para a atração seletiva de nichos de mercado turístico e para a diversificação de investimentos empresariais». No Verão haverá condições para «estruturar a oferta e produtos turísticos do município e lógicas para a sua promoção, de acordo com as visões dos “stakeholders”, os comprometimentos governativos e as tendências do setor». Chaves Monteiro considerou a colaboração com o IPG, que vai custar 20 mil euros, mais IVA, «um bom caminho para definir uma estratégia numa área importante» para a dinamização da economia local e a criação de postos de trabalho.

Os vereadores do PS votaram a favor, mas sugeriram que o território do concelho possa ser abordado «de forma separada e diferenciadora». Voltaram também a defender «a importância» da criação de infraestruturas científicas, à semelhança do CITUR, que «deem resposta aos desafios que a região enfrenta», numa alusão ao Centro de Investigação de Altitude Polivalente proposto em várias reuniões de Câmara.

Nesta sessão foram também aprovadas intervenções orçadas em 650 mil euros em vários caminhos rurais e o executivo deu parecer negativo à transferência da farmácia de Gonçalo para a cidade. «É um serviço que continua a ter uma importância crucial naquela zona do concelho e até no vizinho município de Belmonte, desde logo porque ser uma população envelhecida», disse o autarca guardense. Chaves Monteiro anunciou ainda terem já sido testados à Covid-19 «mais de 200 auxiliares de ação educativa, funcionários da Câmara, que trabalham no primeiro ciclo do ensino básico».