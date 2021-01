Alexandre Gonçalves novamente no conselho editorial de antologia

Alexandre Gonçalves foi novamente convidado para integrar o conselho editorial da editora “Lugar da Palavra” para a edição da antologia poética “Mimos de Fevereiro”.

O poeta natural de Aldeia do Bispo (Sabugal) já tinha integrado aquela entidade para a publicação relativa a setembro do ano passado e será mais uma vez um dos três elementos que vão selecionar os textos a incluir nesta antologia, cujo lançamento está previsto para o final de fevereiro. A editora “Lugar da Palavra”, sediada em Rio Tinto (Gondomar), foi fundada em março de 2009 com a finalidade de dar a conhecer novos autores numa altura em que o mercado editorial lhes está vedado.