CHUCB aumenta número de camas afetas à covid-19

O Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) anunciou hoje, através de comunicado, que «no seguimento da evolução pandémica global e face ao aumento significativo de doentes com COVID-19 na região» deliberou reajustar «a resposta hospitalar à atual conjuntura, reativando o plano de contingência interno para a infeção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2)».

Na nota, assinada pelo Conselho de Administração, é ainda referido um «aumento» do número de camas destinadas a estes doentes. «Passámos de uma enfermaria com seis camas para uma com 31», disse João Casteleiro, Presidente do Conselho de Administração do CHUCB.

À data de hoje, o Centro Hospitalar reporta ainda «9 doentes internados positivos e 11 funcionários positivos em confinamento domiciliário».