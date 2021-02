15 pessoas procuradas pela Justiça intercetadas pelo SEF em Vilar Formoso desde final de janeiro

Desde 31 de janeiro, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) intercetou, na fronteira de Vilar Formoso, 15 pessoas procuradas pela justiça e impediu a entrada de 134 em Portugal.

Segundo Acácio Pereira, delegado regional na Guarda do SEF, as 15 medidas cautelares detetadas são «distintas», sendo que grande parte diz respeito a pessoas «procuradas no âmbito de processos judiciais» e, dependendo da situação, nesses casos, «são detidas e entregues às autoridades judiciais, ou são sujeitas às medidas que o Tribunal manda proceder que se faça».

«Há outras situações, nomeadamente pedidos de vigilância, interdições de entrada, cidadãos não admitidos no espaço da União Europeia mas, maioritariamente, são pessoas procuradas no âmbito de um processo judicial», acrescentou o responsável.

Em termos nacionais, o SEF detetou, no mesmo período, um total de 113 medidas cautelares nos vários pontos de passagem autorizados ao longo da fronteira terrestre com Espanha e impediu a entrada de 1.819 pessoas.