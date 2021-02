Mais de 11.600 pessoas vacinadas na área da ULS da Guarda

Até ao passado sábado tinham sido vacinadas contra a Covid-19 11.632 pessoas, das quais 8.305 já têm a vacinação completa (duas doses), nos treze concelhos abrangidos pela Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, segundo dados oficiais. A vacinação de maiores de 80 anos e de pessoas com mais de 50 anos e comorbilidades associadas arrancou na última quinta-feira e decorreu quase sem percalços.

As exceções foram Almeida, onde a vacinação começou no dia seguinte devido a atraso na logística, enquanto em Manteigas faltou um frasco e alguns utentes foram contactados para não se deslocar ao local. «Mas a situação já está resolvida», adiantou fonte da administração da ULS. Na Guarda, 180 utentes foram vacinados durante o primeiro dia no pavilhão municipal de São Miguel, onde João Barranca, presidente do Conselho de Administração da ULS, assegurou que «não há ainda nenhuma rutura de vacinas ou de seringas», tendo acrescentado que a unidade hospitalar recebe as vacinas «consoante as listas de pessoas a vacinar». O responsável adiantou que a ULS tem atualmente uma capacidade de vacinação de 1.856 pessoas por dia, mas que tudo depende da logística e dos contactos confirmados em cada concelho.

Na Guarda, a operação está a mobilizar «mais de 50» funcionários da autarquia, quer no transporte dos idosos, quer no apoio ao centro montado no pavilhão de São Miguel. «Estamos a trabalhar em estreita colaboração com os presidentes de Junta para que ninguém fique de fora da vacinação e esse é o maior desafio destes tempos», disse Carlos Chaves Monteiro a O INTERIOR. Os centros de vacinação nos restantes doze municípios funcionam no Pavilhão Multiusos de Vilar Formoso (Almeida), pavilhão gimnodesportivo de Celorico da Beira, Pavilhão Multiusos de Figueira de Castelo Rodrigo, Centro de Saúde de Fornos de Algodres e no Centro de Saúde de Gouveia. Em Manteigas, a vacinação decorre no Centro Cultural de Santa Maria e na Mêda é no pavilhão gimnodesportivo. O Centro Logístico de Pinhel, a ExpoSabugal, as piscinas municipais de Seia, o Centro de Saúde de Trancoso e o Centro de Saúde de Vila Nova de Foz Côa são outros locais de vacinação.

Numa altura em que a pandemia está a ser travada a fundo por força do confinamento geral da população, Manteigas é o único concelho da região em risco extremo com 1.829 novos casos por 100 mil habitantes em 14 dias no período entre 3 e 16 de fevereiro. Foi caso único de aumento da taxa de incidência, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS). Em risco muito elevado estão o Sabugal (633 novos casos por 100 mil habitantes em 14 dias), Almeida (617), Belmonte (563), Covilhã (541), Fundão (532), Seia (531), Aguiar da Beira (516) e Gouveia (501). Com risco elevado estão Vila Nova de Foz Côa (461), Pinhel (435), Trancoso (361), Mêda (349) e Guarda (331). Por sua vez, Fornos de Algodres (199), Figueira de Castelo Rodrigo (143) e Celorico da Beira (130) são concelhos em risco moderado. Para ter uma ideia da dimensão da descida dos números basta recordar que a Guarda tinha uma incidência cumulativa de 960 novos casos no passado dia 15 e de 1.514 a 8 de fevereiro, tendo registado no primeiro dia do mês 1.812 casos por 100 mil habitantes, o valor mais alto desde o início da pandemia.