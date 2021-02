Nutrição e saúde mental em destaque nas “Basket Talks”

As conferências “Basket Talks”, dinamizadas pela Associação de Basquetebol da Guarda durante a paragem provocada pela pandemia, prossegue esta quinta-feira com uma sessão online dedicada à nutrição desportiva.

O orador é Pedro Meirinhos, nutricionista do Clube Desportivo Feirense e formador de nutrição na área do desporto, e a conferência vai decorrer na plataforma Zoom, a partir das 21 horas. Para 4 de março, à mesma hora, está agendada nova sessão com Inês Vigário, psicóloga do Desporto e docente do Instituto Português de Psicologia, que abordará o tema “Psicologia do Desporto e Saúde Mental em Tempo de Pandemia”. As inscrições devem ser feitas no site https://www.abguarda.pt/inscricoes.html .