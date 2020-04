O município do Sabugal tem 207 camas disponíveis para isolamento e apoio ao Centro de Saúde da cidade para «possíveis infetados com Covid-19, caso se verifique a necessidade futura da sua operacionalização».

Para tal, foram adaptados três espaços municipais, um dos quais o pavilhão gimnodesportivo, no âmbito das medidas previstas no Plano de Operações Municipal, em vigor no concelho raiano.