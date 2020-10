«Temos de sonhar a Covilhã dos nossos filhos», diz João Morgado a propósito dos 150 anos da “cidade-neve”

«A Covilhã só continuará a fazer história quando souber para onde vai. Liderada por gente que sabe qual o caminho certo. Que sabe onde a Covilhã estará daqui a 12, daqui a 24 anos». A afirmação é de João Morgado, candidato independente à Câmara local nas próximas autárquicas, numa mensagem divulgada esta quarta-feira a propósito dos 150 anos da “cidade-neve”.

O antigo chefe de gabinete do presidente da Câmara de Belmonte considera que o futuro só se fará com «gente que sabe que a Covilhã tem de ser uma cidade do Séc. XXI. Diversificando a indústria e dando escala à agricultura. Desenvolvendo a fileira das novas tecnologias, reforçando a cooperação com a Universidade da Beira Interior e apoiando negócios emergentes. Promovendo a cultura e o Turismo, como fatores exponenciais de crescimento social e económico. Isto implica saber um caminho, ter uma direção, assumir um propósito. Ter a ambição de sermos mais fortes. escreve João Morgado, para quem é preciso «dizer não à banalidade».

«Esse é o desafio que temos pela frente. O desafio de todos nós», sublinha o também romancista, acrescentando que, passados 150 anos, «temos de sonhar a Covilhã dos nossos filhos, dos nossos netos e bisnetos, ou seja, temos de sonhar a Covilhã dos próximos 150 anos, acreditando sempre que…. A Covilhã tem Força».